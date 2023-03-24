الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

منح ومنصة للأنشطة الطلابية.. حصاد وزارة التعليم العالي خلال أسبوع

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أصدر المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من ١٨ مارس وحتى ٢٤ مارس وكان على النحو الآتي:

1)- ألقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، كلمة خلال مشاركته في أعمال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الخامسة والخمسين، والذي يُقام خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٠ مارس الجاري، بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والعديد من وزراء التعليم العالي بالدول العربية، والسفير إيهاب فهمي سفير مصر بجمهورية تونس، ولفيف من رؤساء الجامعات العربية.

وفي كلمته، أعرب وزير التعليم العالي عن سعادته لمشاركته في المؤتمر الذي يتزامن مع العيد الوطني بجمهورية تونس الشقيقة بمناسبة حصولها على استقلالها، موجهًا الشكر لاتحاد الجامعات العربية على تنظيم هذا المؤتمر الذي يعكس التزامهم بتعزيز أواصر التعاون والتواصل بين الجامعات العربية، ويعُد فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة وتحديد الخطط المستقبلية للتعليم العالي في العالم العربي.

2) أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقدم بالنظام التنافسي لمنح الإعلان الثامن للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم، لقضاء (فصل دراسي، أو عام أكاديمي)، لطلاب المرحلة الجامعية الأولى للعام الدراسى (2023/2024).

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا الإعلان يأتي في إطار المبادرة الرئاسية لبرنامج "عقول المستقبل"؛ للاستثمار في عقول شباب الوطن وبناء جيل واعى ومثقف من الشباب المصري لديهم القدرات والمهارات للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار الإعلان إلى أن موعد التقدم لهذه المنح يبدأ اعتبارًا من شهر مارس الجاري، وذلك على الموقع الإلكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة إلكترونيًّا، على أن يتم تسليم الملف الورقي شاملًا جميع أصول المستندات لإدارة البعثات.

ولفت الإعلان إلى أن آخر موعد للتقديم الإلكتروني، وتسليم الملفات الورقية لجميع أنواع الإيفاد هو 13 أبريل 2023 .

3) أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق موقع لاختيار نقاط الاتصال الوطنية لبرنامج "هورايزون أوروبا"، والذي يعد واحدًا من أكبر برامج البحث والابتكار في العالم، ويدعم نقاط الاتصال الباحثين من خلال البرنامج في القطاعات الستة الرئيسية التالية: (الصحة، الثقافة والإبداع والمجتمع الشامل، الأمن المدني للمجتمع، الرقمنة والصناعة والفضاء، المناخ والطاقة والتنقل، الغذاء والاقتصاد الحيوي والموارد الطبيعية والزراعة والبيئة).

ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج «Horizon Europe» للعام 2023/2024، إلى تعزيز مجالات البحث بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط، وقد خصص الاتحاد الأوروبي فرصا تمويلية لباحثي دول البحر المتوسط، والتي من بينها مصر من أجل دعم الباحثين واستحداث اقتصادات مستدامة تربط الإبداع العلمي والتكنولوجي بفرص التوظيف.

4) عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

وفي بداية الاجتماع، هنأ المجلس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكافة منسوبي المجتمع الجامعي والبحثي، أساتذةً، وطلابًا، وعاملين؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما هنأ المجلس الدكتور عصام الدين فرحات بمناسبة توليه رئاسة جامعة المنيا، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد، وللجامعة كل تقدم وازدهار. 
وفي ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور بأهمية الأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة فيها، وافق المجلس على إطلاق منصة جديدة لتسجيل الأنشطة الطلابية؛ لبناء نظام متكامل لرصد الأنشطة الطلابية بأنواعها المختلفة، وإعداد الخطط المستقبلية؛ بما يحقق الاستفادة القصوى منها، ودعم فاعلية الأنشطة بالنسبة للطلاب. 

وأشار الدكتور مصطفى رفعت إلى أهمية المنصة، مؤكدًا أن الأنشطة الطلابية من أهم أسس المنظومة التعليمية بالجامعات؛ لأنها تستهدف صقل شخصية الطلاب، وتزويدهم بالمهارات والقدرات، التى تمكنهم من الإبداع والقدرة على تحمل المسئولية، بالإضافة إلى غرس قيمة العمل التطوعى.

5) برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظمت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للهندسة بالمملكة المتحدة فعاليات ورش عمل ضمن برنامج "تدريب قادة الابتكار" (LIF Global)؛ بهدف تدريب المُبتكرين المصريين على تسويق الابتكارات والنماذج الأولية الناتجة عن أبحاث علمية بالمجالات التي تخدم أهداف التنمية المُستدامة، مثل تحلية المياه وإعادة استخدامها، وتوليد الطاقة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولقاحات الدواجن،
ويعد هذا التدريب مرحلة تحضيرية لتدريبهم لمدة أسبوعين في المملكة المتحدة اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٣.

 

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