حملات مكثفة لرفع الإشغالات والأسواق العشوائية بأحياء الإسكندرية

وجّّه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين والأسواق العشوائية، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين، والاستجابة لمطالب المواطنين فيما يتعلق برفع إشغالات الطريق المعيقة لحركة المرور والمارّة.

وشدد المحافظ، على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والقطاعات المعنية على مدار شهر رمضان المعظم، مشيرًا إلى أن الاستعدادات بدأت منذ عدة أسابيع.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ؛ شن حى الجمرك بقيادة المهندسة نهى، حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق استهدفت (ميدان عرابى، والتحرير)، بهدف توسعة الطريق أمام المارة حيث أسفرت عن التحفظ على 15حالة إشغال تم إيداعها بشرطة المرافق.

وفي حي المنتزه ثان دفعت الدكتورة رباب مدني رئيس الحي بحملة مكبره لاستعادة الانضباط، ورفع كافة الاشغالات التي تعيق حركة المارة و المركبات؛ وقد استهدفت الحملة شوارع : (سلمان الفارسي، وملك حفني قبلي وبحري ، وميدان المندرة الكوبري)، تم التحفظ على 77 حالة إشغال متنوع، وتم رفع إطارات السيارات المخصصة لحجز أماكن بدون وجه حق، وتم تحطيم 6 حواجز خشبية تعيق الحركة المرورية بنطاق الحي.

وشن حي وسط برئاسة عزة سعد بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع حملة استهدفت (ميدان محطه مصر، والخديوى، وسلامة حجازى، والميرغني، وكنج عثمان، والخازن، وإسماعيل مهنا، ومرسى بدر، وابن الخطاب) لضمان عدم عودة الإشغالات والسيطرة علي مداخل الميدان، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 150 حالة إشغال متنوع.

وشن السيد موسي رئيس حي العامرية أول حملة بنطاق الحي أسفرت عن التحفظ على 2 توكتوك و 1 تريسيكل لسيرهم عكس الاتجاه، كما تم التحفظ على 17 حالة اشغالات متنوع.

وتواصل باقي الأحياء والأجهزة المختصة شن الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين والأسواق العشوائية تيسيرًا على المواطنين.

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