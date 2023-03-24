الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الكورة في رمضان.. سيناريو مثير في فوز الزمالك على الداخلية 4-3 عام 2017

فرحة أحمد رفعت بهدف
فرحة أحمد رفعت بهدف الفوز على الداخلية

كان اليوم الثاني من شهر رمضان الموافق يوم 28 مايو عام 2017 شاها على ريمونتادا هائلة وفوزا مثيرا للزمالك على الداخلية في المباراة التي أقيمت باستاد بتروسبورت في الأسبوع الرابع والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز بعدما نجح في تحويل تأخره 2-3 إلى الفوز بنتيجة 4-3 في الدقائق الأخيرة بعد سيناريو دراماتيكي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 حيث تقدم النيجيري ستانلي للزمالك في الدقيقة 36 بعدما تلقى تمريرة من محمد إبراهيم على حدود منطقة الجزاء وراوغ مدافع الداخلية وسدد الكرة بقوة على يمين الحارس محمود الغرباوى وتعادل الغاني بنجامين أشامبونج للداخلية في الدقيقة 41 بعد خطأ من حسنى فتحى ليستخلص عبد الرحمن السويسى الكرة ويمررها لاشيمبونج الذي راوغ على جبر وسددها داخل مرمى أحمد الشناوي.

في الشوط الثاني سجل أحمد سمير فرج الهدف الثاني للداخلية في الدقيقة 48 من تسديدة صاروخية على يسار أحمد الشناوى وبعد الهدف ب11 دقيقة نجح علي جبر في التعادل للزمالك في الدقيقة 57 بضربة رأس متقنة وتقدم الداخلية 3-2 في الدقيقة 62 بهدف سجله محمود منصور من ركلة جزاء احتسبها الحكم أمين عمر وتسبب فيها البديل أسامة إبراهيم فور نزوله بدلا من حسني فتحي ومر الوقت وبات الزمالك قريبا من الهزيمة لكن في الدقيقة89 سجل صلاح  ريكو هدف التعادل بضربة رأس رائعة وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع تابع أحمد رفعت كرة شيكابالا العرضية التي تخطت الجميع وأسكنها الشباك ليسجل الهدف الرابع ويهدى الزمالك فوزا كان بعيد المنال .

مثل الزمالك: أحمد الشناوي وحسني فتحي " أسامة إبراهيم ق 58 " "صلاح ريكو ق66" وعلي جبر ومحمد مجدي ومحمد ناصف وشيكابالا ومحمود دونجا "أحمد رفعت ق66" ومعروف يوسف ومحمد إبراهيم وستانلي وحسام باولو.

 

الزمالك مباريات رمضان الداخلية النيجيري ستانلي أحمد رفعت أسامة إبراهيم

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