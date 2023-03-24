تفاصيل برنامج «ليالى رمضان الفنية» فى مركز جمال عبدالناصر الثقافى

ينظم مركز إبداع جمال عبدالناصر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، برنامج «ليالى رمضان الفنية» ضمن فعاليات المركز للاحتفال بشهر رمضان المعظم.

ويقدم مركز إبداع جمال عبدالناصر، من خلال برنامجه الفني لشهر رمضان المعظم ليالي رمضان، والتي تُفتتح أولى الفعاليات من خلال أمسية حكي وغناء "ليلة رمضانية"؛ تعرض على مدار ليلتين.

كما ينتقل العرض ليستضيفه مركز الحرية للإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، على مدار ليلتين أخريين، وتنتهي جولة عرض الحكي بأمسية على مسرح مركز إبداع بيت السحيمي بالقاهرة.

يذكر أن العرض يعد إعلانا لإطلاق فرقة جمال عبدالناصر المسرحية.

ويختتم جمال عبدالناصر الثقافي فعالياته الرمضانية بأمسية "رمضان من زمن فات" سهرة غنائية مع فرقة أبوعوف للموسيقى والغناء.

يذكر أن أنشطة المركز مع الأطفال مستمرة خلال الشهر الكريم، مثل ورشة الرسم والتلوين وجلسات التخاطب وتعديل السلوك، و(حوارات بلدي الجميلة) والتي ستتطرق إلى الحياة الدينية في مصر، ولقاء (أجمل ما قرأت) الذي سيتناول قصص الحيوان في القرآن، وأخيراً (حكايات وسلوكيات) والذي يتم من خلاله التعرف على نهج الأنبياء والرسل.