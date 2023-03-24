الجمعة 24 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تفاصيل برنامج «ليالى رمضان الفنية» فى مركز جمال عبدالناصر الثقافى

مركز إبداع جمال عبد
مركز إبداع جمال عبد الناصر

ينظم مركز إبداع جمال عبدالناصر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، برنامج «ليالى رمضان الفنية» ضمن فعاليات المركز للاحتفال بشهر رمضان المعظم.

ويقدم مركز إبداع جمال عبدالناصر، من خلال برنامجه الفني لشهر رمضان المعظم ليالي رمضان، والتي تُفتتح أولى الفعاليات من خلال أمسية حكي وغناء "ليلة رمضانية"؛ تعرض على مدار ليلتين.

كما ينتقل العرض ليستضيفه مركز الحرية للإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، على مدار ليلتين أخريين، وتنتهي جولة عرض الحكي بأمسية على مسرح مركز إبداع بيت السحيمي بالقاهرة.

يذكر أن العرض يعد إعلانا لإطلاق فرقة جمال عبدالناصر المسرحية.

ويختتم جمال عبدالناصر الثقافي فعالياته الرمضانية بأمسية "رمضان من زمن فات" سهرة غنائية مع فرقة أبوعوف للموسيقى والغناء.

يذكر أن أنشطة المركز مع الأطفال مستمرة خلال الشهر الكريم، مثل ورشة الرسم والتلوين وجلسات التخاطب وتعديل السلوك، و(حوارات بلدي الجميلة) والتي ستتطرق إلى الحياة الدينية في مصر، ولقاء (أجمل ما قرأت) الذي سيتناول قصص الحيوان في القرآن، وأخيراً (حكايات وسلوكيات) والذي يتم من خلاله التعرف على نهج الأنبياء والرسل.

تفاصيل برنامج ليال رمضان الفنية مركز جمال عبدالناصر الثقافي أنشطة صندوق التنمية الثقافية أمسية حكي وغني رمضانية

مواد متعلقة

الكاتبة صفاء عبد المنعم تروي ذكريات أول إفطار جماعي تنظمه في المدرسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

لو فاتك التريند| مسلسلات رمضان 2023 وأسعار اللحوم الأبرز على «جوجل»

تحرير 1793 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

منح ومنصة للأنشطة الطلابية.. حصاد وزارة التعليم العالي خلال أسبوع

ضمن خطة «الأوقاف».. افتتاح 5 مساجد في 3 مراكز ببني سويف

حملات مكثفة لرفع الإشغالات والأسواق العشوائية بأحياء الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقي سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس