الأنبا بشارة جودة يترأس رياضة الصوم الأربعيني المقدس بكنيسة السيدة العذراء بالبربا

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، رياضة الصوم الأربعيني المقدس، بكنيسة السيدة العذراء بالبربا.

جاء ذلك بمشاركة الأب بيشوي حبيب راعي الكنيسة وألقى الأب ميلاد جودة الفرنسيسكاني العظة حول "الفرح"، مؤكدًا أن المسيحية هي دعوة إلى الفرح. فالفرح ثمرة من ثمار الروح القدس، العامل النشط في المؤمن، كما أن الفرح يأتي من مخافة الرب، وحياة الأمانة معه.

وأشار الأب ميلاد إلى أن الفرح، نابع من حياة المحبة والغفران، حيث أن الفرح ليس حياة خالية من المشاكل، بل هي رؤية الله في جميع ظروف حياتنا.

تضمنت الرياضة الروحية أيضًا كلمة تشجيعية من راعي الإيبارشية لشعب الكنيسة عن أهمية عيش زمن الصوم المبارك، بروحانية وإيمان وتغيير.