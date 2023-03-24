الإسلام والغرب.. ماذا كتب المؤلفون فى الغرب عن تاريخ الإسلام؟

على الرغم من كثرة الكتب التي تضع أفكارًا مغلوطة عن الإسلام وعقائده في الواجهة، فإن عددًا من الكتاب الغربيين، الذين يعتنق معظمهم الإسلام، قد شرعوا في دراسة الإسلام بدون إجحاف في محاولة للوقوف على تاريخه الحقيقي بعيدًا عن التشويه الذي طاله سواء من خلال الكتابات المتحيزة أو من خلال الوقائع التي قادت إلى تعزيز تلك الصور المغلوطة.

"لا إله إلا الله" لـ رضا أصلان

يشرح المؤلف الأمريكي من أصل إيراني رضا أصلان في هذا الكتاب أوجهًا مختلفة من الإسلام، فيستكشف ما تعنيه المظاهرات الشعبية في الشرق الأوسط بالنسبة لمستقبل الإسلام بالمنطقة، وكيف أثر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على تطور الإسلام، وكيف غيّرت الحرب على الإرهاب ميزان القوى الجيوسياسي في الشرق الأوسط، كما يقدم تحليلًا لوضع المرأة المسلمة المعاصرة ومناقشة للجدل حول الحجاب في أوروبا.

قصة القرآن لـ إنجريد ماتسون

توضح الباحثة الكندية إنجريد ماتسون في كتابها الدور الذي يلعبه القرآن في حياة المسلم ومشاعر المسلمين تجاهه.

على الرغم من أنه كتاب قصير، فإنه يوضح الأهمية الدينية والثقافية وحتى السياسية لكتاب الإسلام المقدس؛ القرآن.

الإسلام: تاريخ قصير لـ كارين أرمسترونج

تتتبع الكاتبة البريطانية والباحثة في الأديان كارين أرمسترونج في كتابها كيف نشأ الإسلام من الديانات الأخرى مثل اليهودية والمسيحية، وتتحدث عن شخصية النبي محمد، كما توضح أن الدين كان في معظم تاريخه قوة للتنوير عززت الحريات للمرأة وسمحت للفنون والعلوم بالازدهار.

وتبين كيف يوضع هذا الإرث التقدمي اليوم جانبًا، حيث يكافح الإيمان للتصالح مع الضعف الاقتصادي والسياسي لمعظم المؤمنين ومع قوى الحداثة نفسها.

ثقافة الالتباس: تاريخ بديل للإسلام لـ توماس باور

يعيد أستاذ الدراسات الإسلامية الألماني توماس باور في كتابه النظر في الإسلام الكلاسيكي والحديث، تتبع المواقف المختلفة تجاه الالتباس في التعامل مع النص القرآني.

على مدى عدة قرون، يستكشف التوتر بين خيط واحد يطمح إلى القضاء على جميع أوجه عدم اليقين وتأسيس حقائق مطلقة لا جدال فيها، وميل آخر يبحث عن طرق للعيش مع الغموض وقبول التعقيد.

لا يعيد الكتاب صياغة مجموعة واسعة من مراحل التاريخ الإسلامي فحسب، بل يقدم أيضًا نموذجًا متعدد التخصصات للتحقيق في تحمل الالتباس عبر الثقافات والعصور.

مصير مضطرب: تاريخ العالم بعيون إسلامية لـ تميم أنصاري

يقدم الكاتب الأفغاني الأمريكي تميم أنصاري في كتابه قصة العالم من منظور جديد، تنتقل قصته من حياة محمد عبر سلسلة من الإمبراطوريات النائية، إلى تشابك الصراعات الحديثة التي بلغت ذروتها في أحداث 11 سبتمبر.

يقدم الكتاب الشخصيات الرئيسية والأحداث والأفكار والأساطير والنزاعات الدينية ونقاط التحول في تاريخ العالم، ولا ينقل فقط ما حدث ولكن كيف يُفهم من المنظور الإسلامي.

يسلط أنصاري الضوء على سرد موازٍ للسرد العالمي الذي يُسمع عادةً في الغرب، وهو ما يقدم منظورًا حيويًا للنزاعات العالمية التي يجدها الكثيرون الآن محيرة للغاية.