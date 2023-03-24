منها شم النسيم.. مواعيد الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023

يبحث المواطنون عن مواعيد الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023 للحصول على الراحة وتقضية وقت ممتع مع الأهل والصحاب بعيداً عن ضغوطات الحياة.

وتصدرت مواعيد الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023 محركات البحث على موقع “جوجل” في ثاني أيام شهر رمضان 2023، ويشهد شهر أبريل 2023 عددًا من الإجازات الرسمية، إلى جانب عيد شم النسيم، وفقًا لموقع رئاسة الجمهورية يحصل المصريون خلال الشهر القادم على الإجازات الرسمية.

وفي السطور يعرض لكم موقعنا “الدستور” مواعيد الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023 إستعداداً لها، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

مواعيد الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023

يقوم المواطنون بالبحث المستمر عن موعد أول أيام شهر رمضان، استعداد لاستقبال طقوس شهر رمضان الكريم، وفيما يلي الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023:

1 - إجازة شم النسيم: يأتي شم النسيم 2023 يوم الإثنين الموافق 17 أبريل المقبل، لتأتي تلك المناسبة قبل انتهاء شهر رمضان بعدة أيام.

2 - إجازة وقفة عيد الفطر: وجرت العادة أن يكون يوم وقفة عيد الفطر إجازة رسمية يتم جمعها مع إجازة عيد الفطر، وتكون الإجازة يوم 20 إبريل، وفق الحسابات الفلكية.

موعد الإجازات فى شهر رمضان 2023