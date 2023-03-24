الجمعة 24 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» تلتقى السفير الكورى الجنوبى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، السفير الكوري الجنوبي "هونج جين ووك".

وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا المشتركة؛ ومنها كيفية زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار في الطاقة النظيفة والحوكمة، ومسارات التعاون في مجالات السياحة والآثار والثقافة والاستثمار التكنولوجي والتعليم الفني، وكذلك فرص التبادل الطلابي وتبادل الخبرات البرلمانية.

كما تناول اللقاء مستجدات الحوار الوطني وجهود لجنة العفو وتمثيل المرأة والشباب في المناصب القيادية والبرلمانية.

وأكد وفد التنسيقية، ضرورة التعاون بين دول الجنوب العالمي في كل المجالات في ظل الأوضاع العالمية المضطربة وخاصة في المجالات التنموية وقضايا المصير المشترك لهذه الدول.

وأثنى السفير الكوري الجنوبي على العلاقة المميزة بين البلدين وسبل التعاون في مختلف المجالات من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولي.

في نهاية اللقاء، أهدى الوفد ميدالية التنسيقية للسفير الكوري الجنوبي؛ تقديراً له.

وحضر اللقاء من جانب التنسيقية، النائبة أميرة صابر، والنائب نادر مصطفي، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة راجية الفقي، والنائب رامي جلال، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين السفير الكورى الجنوبي هونج جين ووك القضايا المشتركة حجم التبادل التجاري الطاقة النظيفة الأوضاع العالمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

مواعيد القطارات بخط القاهرة - أسيوط والعكس في رمضان 2023

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc drama.. وقصة المسلسل

«الدستور» فى مسجد «السيد البدوى» بأول جمعة من رمضان

المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى يعتمدان الجمعة رسميًا اتفاق ما بعد «بريكست»

على جمعة يكشف علاقة الملك فاروق بالشيخ مصطفى إسماعيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس

السجن لجندى استخبارات إسرائيلى نشر معلومات سرية