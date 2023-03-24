بعد تألقه مع منتخب الجزائر.. كولر يطلب مهلة لحسم صفقة زين الدين بلعيد

دخل زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري دخل ضمن دائرة اهتمامات مسؤولي الأهلي تمهيداً لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف مصدر مسؤول أن مدافع الفريق الجزائري تم ترشيحه عن طريق وسطاء صفقة أحمد قندوسي لاعب الأهلي وتم عرضه على لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح والتي قدمت تقريراً إلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وأضاف المصدر أن كولر طلب منحه مهلة من أجل مراقبة اللاعب حتى نهاية الموسم وتقديم تقرير مفصل عنه سواء الناحية الفنية والبدنية ومدى مشاركته مع الفريق الجزائري لحسم التفاوض مع اللاعب وإدارة ناديه أو غلق الصفقة نهائياً.

وأشار المصدر إلي أن لجنة التخطيط تعمل على تنفيذ الطالبات التي حددها مارسيل كولر المدير الفني في الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق.

بلعيد يبلغ من العمر 24 عاما ويرتبط بعقد مع ناديه اتحاد العاصمة الجزائري حتى صيف 2024.

في المقابل قال عادل زكري المتحدث الإعلامي بنادي اتحاد العاصمة الجزائري في تصريحات تليفزيونية حتى الآن لم يتواصل معنا الأهلي لم نحصل على أي عرض رسمي ولكن الإدارة لن تمانع في دراسة أي عروض جيدة تكون في مصلحة اللاعب لأي نادٍ يرغب في التعاقد مع بلعيد .

وكانت هناك تقارير في الساعات الماضية تفيد باهتمام النادي الأهلي بالحصول على خدمات زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعد تألقه مع منتخب بلده للمحليين في بطولة كأس أمم إفريقيا والتي أقيمت خلال شهر يناير وفبراير الماضيين.

وكانت لجنة المباريات عقدت اجتماعًا مطولًا للترتيب والتجهيز لكافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الأهلي والهلال السوداني، المحدد لها أول أبريل باستاد القاهرة، في ختام دور المجموعات لدوري رابطة الأبطال.

ناقشت اللجنة في الاجتماع العديد من الجوانب، بدأت بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وفي مقدمتها الأمن و«الإفريقية» و«تذكرتي» و«استادات»، ولاقت اللجنة تفاهمًا وتعاونًا كبيرًا من جانب كافة الجهات الوطنية، والتي تبذل جهدًا كبيرًا لمساندة الأهلي في مهمته الوطنية، وتوفير كافة سبل الراحة للجماهير.

هذا وتعقد اللجنة اجتماعًا آخر ظهر غداً السبت لوضع النقاط فوق الحروف في كافة الموضوعات.