تعرف على موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات

يبحث العديد من طلاب الشهادات الفنية وأولياء الأمور عن موعد امتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢٣، حيث أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023، استعدادا لانطلاق الاختبارات 20 مايو المقبل عمليا و27 من نفس الشهر للامتحانات النظرية.

واوضحت الوزارة، رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023، نظام الثلاثة سنوات والخمس سنوات وذلك لجميع التخصصات (الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي)، ويتم سداد رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 طبقاً للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2022، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والتأمينات.

شروط دخول امتحانات الدبلومات الفنيه 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شروط دخول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى 2023، وهي:

- ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% للدروس العملية والتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب.

-إضافة إلى 85% من عدد أيام الدراسة الفعلية.



- بالنسبة للطلاب المتقدمين للتقييم وفق منهجية الجدارات المهنية يشترط لحضور الطالب التقييم النهائي اجتياز جميع وحدات البرنامج للصف الثالث الثانوي وأيضا تحقيق نسبة الحضور المقررة وفقا للقانون.

-اما بالنسبة للطلاب المقيدين لدبلوم المدارس الزراعية يشترط لدخول الطالب الامتحان حصوله على 60% من الدرجة المخصصة للتدريبات في المصانع " تخصص تصنيع زراعي وتخصص استصلاح أراضي وميكنة زراعية.

الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023

- الطلاب المقيدون في المدارس الثانوية الفنية التجارية والفندقية والزراعية والصناعية.

- الطلاب المقيدون بالمدارس الثانوية الفنية التجارية والفندقية والزراعية والصناعية نظام السنوات الثلاث، والمطبق بها المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية.

- الطلاب المقيدون بالمدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج «تجاري- فندقي- زراعي - صناعي»، نظام السنوات الثلاث.

- الطلاب المقيدون بالمدارس الثانوية الفنية «الفندقية- الزراعية - الصناعية»، نظام السنوات الثلاث إعداد مهني.

- الطلاب المقيدون بالمدارس الفنية المتقدمة «تجارية - فندقية - زراعية - صناعية»، نظام السنوات الخمس.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية “التجارية” نظام الخمس سنوات:

السبت الموافق 27\5\2023 امتحان مادة اللغة العربية

امتحان مادة التربية الدينية

الأحد 28\5\2023امتحان مادة إعادة التأمين

امتحان مادة إدارة السكرتارية الحديثة

امتحان مادة محاسبة متخصصة في المجالات الملاحية.

الإثنين 29\5\2023 امتحان مادة اللغة الإنجليزية

الأربعاء 31\5\2023 امتحان مادة حاسب إلى (نظري)

امتحان مادة البورصات.

الخميس 1\6\2023 امتحان مادة الإدارة والتوافق النفسي (علوم سلوكية وعلاقات إنسانية)، امتحان مادة تأمين بحري.

السبت 2\6\2023 امتحان مادة إدارة منشآت التأمين

امتحان مادة المحاسبة الإدارية.

الأحد 4\6\2023 امتحان مادة أعمال أقلام الكتاب بالمحاكم، امتحان مادة محاسبة إلكترونية، امتحان مادة موانئ وخدمات بحرية.

الإثنين 5\6\2023، امتحان مادة القانون التجاري، امتحان مادة الإدارة باللغة الإنجليزية، امتحان مادة قناة السويس

الأربعاء 7\6\2023، امتحان مادة المزايا التأمينية، امتحان مادة اقتصاديات الأعمال، امتحان مادة جمارك ومناطق حرة