الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

احتفالًا بعيدها القومى.. وزير الأوقاف يصلى أول جمعة من رمضان فى بنى سويف

وزير الأوقاف من الحدث
وزير الأوقاف من الحدث

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، بمكتبه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في مستهل زيارته للمحافظة، بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، وبلال حبش، نائب المحافظ، واللواء سامي علامو السكرتير العام المساعد، الدكتور عبدالرحمن نصر، وكيل وزارة الأوقاف.

ومن المقرر أن يتوجه المحافظ والوزير لأداء شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك 1444هـ بمسجد عمر بن عبدالعزيز التي ينقلها التليفزيون المصري على الهواء مباشرة، في إطار فعاليات العيد  القومي للمحافظة.

وتدور خطبة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك حول "الصوم ومكارم الأخلاق"، ويتلو القرآن القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي.

ووجهت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة، بضرورة الالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة والمقدر بعشر دقائق للخطبتين معًا، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه أي إمام أو خطيب يخالف التعليمات.

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الأولى من شهر رمضان التليفزيون المصرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف العيد القومي للمحافظة خطبة الجمعة الأولى

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