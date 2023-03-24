الجمعة 24 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة طفلتين شقيقتين فى حادث تصادم بالشرقية

اسعاف
اسعاف

أصيبت شقيقتان في حادث تصادم سيارة بالمجاورة التاسعة بمدينة الصالحية الجديدة في محافظة الشرقية.

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقلهما إلى مستشفى الصالحية المركزي لتلقي الإسعافات الأولية. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول «حبيبة ه م»، 6 سنوات، مصابة بجرح قطعي بالقدم اليمنى وكسر بالكاحل الأيمن، وشقيقتها «حنين»، 4 سنوات، مصابة بجرح قطعي بالركبة اليمنى واشتباه نزيف بالمخ.

وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما والعلاج اللازم، ووضعهما تحت الملاحظة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

ثاني أيام رمضان مدينة الصالحية الجديدة محافظة الشرقية الاسعافات الأولية المحضر اللازم بمديرية أمن الشرقية بمحافظة الشرقية حادث تصادم سيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

التحريات تكشف تفاصيل حريق مصنع أسفنج بالمنوفية

ضبط 69 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة

ندوة توعوية لـ«حياة كريمة» عن العمل التطوعي بجامعة قناة السويس

احتفالًا بعيدها القومى.. وزير الأوقاف يصلى أول جمعة من رمضان فى بنى سويف

أخبار الظهيرة| صلاح ومصطفى محمد يقودان التشكيل المتوقع لمصر.. وتحذيرات من تقلبات جوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس

السجن لجندى استخبارات إسرائيلى نشر معلومات سرية

الأردن يحذر من عنصرية متطرفة بعد تصريحات وزير المال الإسرائيلى