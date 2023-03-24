إصابة طفلتين شقيقتين فى حادث تصادم بالشرقية
أصيبت شقيقتان في حادث تصادم سيارة بالمجاورة التاسعة بمدينة الصالحية الجديدة في محافظة الشرقية.
وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقلهما إلى مستشفى الصالحية المركزي لتلقي الإسعافات الأولية.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول «حبيبة ه م»، 6 سنوات، مصابة بجرح قطعي بالقدم اليمنى وكسر بالكاحل الأيمن، وشقيقتها «حنين»، 4 سنوات، مصابة بجرح قطعي بالركبة اليمنى واشتباه نزيف بالمخ.
وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما والعلاج اللازم، ووضعهما تحت الملاحظة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.