أخبار فاتتك| تقلبات جوية وأمطار خلال ساعات.. وروبى تلفت الأنظار فى «حضرة العمدة»

شهدت الساعات الماضية تداول عدد من الأخبار التي شملت الأحداث السياسية والرياضية والفنية والاجتماعية، وتستعرض «الدستور» أبرزها في نشرة «أخبار فاتتك».

«الأرصاد» تحذر: تقلبات جوية وأمطار خلال ساعات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن دخول البلاد في حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الساعات المقبلة اليوم الجمعة مع ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

وقالت الأرصاد، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن التقلبات الجوية تبدأ خلال ساعات الليل على أقصى غرب البلاد، حيث تشهد (مطروح والسلوم) سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا.. للتفاصيل اضغط هنا.

شيرين: «كنت هسيب معهد الباليه بسبب 1% بس»

قالت الفنانة شيرين، إنها تتذكر موقف لها مع والدها، رحمه الله، حيث ذهبت إلى والده وهي في العاشرة من عمرها وأخبرته بأنها تريد الخروج من معهد الباليه: "قولت له وأنا في تانيه باليه، خرجني من المعهد ده أنا مش عايزة أستنى فيه".. للتفاصيل اضغط هنا.

«حضرة العمدة».. روبى تلفت الأنظار وإشادات واسعة بعد عرض الحلقة الأولى

حصد مسلسل «حضرة العمدة» الذى تقوم ببطولته النجمة روبي، وينافس بقوة خلال السباق الدرامي الرمضانى الحالي، على إشادات واسعة من قبل الجمهور، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.. للتفاصيل اضغط هنا.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 24-3-2023 فى مصر

زاد البحث عن أسعار الدواجن اليوم الجمعة 24-3-2023 في مصر، وهو اليوم الثاني في شهر رمضان المبارك، والذي يشتهر بكثرة العزائم بين الأقارب؛ ما جعلهم يبحثون عن الأسعار للاستعداد لهذه الولائم الضخمة.. للتفاصيل اضغط هنا.

منظمة الصحة العالمية تعلن تمديد مبادرة مكافحة السل حتى عام 2027

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم تمديد مبادرة مكافحة السل لتستمر للفترة من 2023 إلى 2027 وذلك لدعم التقدم السريع بهدف إنهاء مرض السل وتحقيق الغطية الصحية الشاملة بحلول 2030.. للتفاصيل اضغط هنا.