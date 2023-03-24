الجمعة 24 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| تقلبات جوية وأمطار خلال ساعات.. وروبى تلفت الأنظار فى «حضرة العمدة»

فاتتك
فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول عدد من الأخبار التي شملت الأحداث السياسية والرياضية والفنية والاجتماعية، وتستعرض «الدستور» أبرزها في نشرة «أخبار فاتتك».

«الأرصاد» تحذر: تقلبات جوية وأمطار خلال ساعات

الطقس في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن دخول البلاد في حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الساعات المقبلة اليوم الجمعة مع ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

وقالت الأرصاد، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن التقلبات الجوية تبدأ خلال ساعات الليل على أقصى غرب البلاد، حيث تشهد (مطروح والسلوم) سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا.. للتفاصيل اضغط هنا.

شيرين: «كنت هسيب معهد الباليه بسبب 1% بس»

الفنانة شيرين

قالت الفنانة شيرين، إنها تتذكر موقف لها مع والدها، رحمه الله، حيث ذهبت إلى والده وهي في العاشرة من عمرها وأخبرته بأنها تريد الخروج من معهد الباليه: "قولت له وأنا في تانيه باليه، خرجني من المعهد ده أنا مش عايزة أستنى فيه".. للتفاصيل اضغط هنا.

«حضرة العمدة».. روبى تلفت الأنظار وإشادات واسعة بعد عرض الحلقة الأولى

حضرة العمدة

حصد مسلسل «حضرة العمدة» الذى تقوم ببطولته النجمة روبي، وينافس بقوة خلال السباق الدرامي الرمضانى الحالي، على إشادات واسعة من قبل الجمهور، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.. للتفاصيل اضغط هنا.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 24-3-2023 فى مصر

الدواجن

زاد البحث عن أسعار الدواجن اليوم الجمعة 24-3-2023 في مصر، وهو اليوم الثاني في شهر رمضان المبارك، والذي يشتهر بكثرة العزائم بين الأقارب؛ ما جعلهم يبحثون عن الأسعار للاستعداد لهذه الولائم الضخمة.. للتفاصيل اضغط هنا.

منظمة الصحة العالمية تعلن تمديد مبادرة مكافحة السل حتى عام 2027

السل

 أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم تمديد مبادرة مكافحة السل لتستمر للفترة من 2023 إلى 2027 وذلك لدعم التقدم السريع بهدف إنهاء مرض السل وتحقيق الغطية الصحية الشاملة بحلول 2030.. للتفاصيل اضغط هنا.

الأرصاد اسعار الدواجن شيرين تقلبات جوية وأمطار حضرة العمدة روبي الصحة العالمية مكافحة السل

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

أمطار رعدية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

مهمة «فيتوريا» الرسمية الأولى.. مصر تواجه مالاوى بهدف «اقتناص الصدارة»

أحمد مكى يصوِّر 25 حلقة من «الكبير أوى 7».. و«فركش» خلال أيام

بالتزامن مع نوة عوة.. سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق فى الإسكندرية

خطة أمنية ثلاثية لتأمين مباراة مصر أمام مالاوى.. وهذه القنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس

السجن لجندى استخبارات إسرائيلى نشر معلومات سرية

الأردن يحذر من عنصرية متطرفة بعد تصريحات وزير المال الإسرائيلى