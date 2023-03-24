الجمعة 24 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهات التحقيق تستجوب دجال العطارين في اتهامه بالنصب على الأهالي بالإسكندرية

دجال
دجال

 تجري جهات التحقيق المختصة في محافظة الإسكندرية، عمليات استجواب دجال العطارين المتهم بالشعوذة والنصب على المواطنين بالمحافظة.

 وقامت النيابة العامة بمواجهة المتهم بالصفحة التي كان يستخدمها على مواقع التواصل الاجتماعي، في الترويج لأعمال الدجل والشعوذة وترتيب اللقاءات مع المجني عليهم.

- نتائج تحريات قوات الأمن

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتي يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال السحر والدجل نظير مبلغ مالي.

بإجراء التحريات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنه أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وبحوزته (هاتف محمول "محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجني عليهم" – عدد من الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة).

بمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بطريقة غير مشروعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجراء التحريات التواصل الإجتماعى فيس بوك الإستيلاء على مبالغ الإدارة العامة لحماية الآداب القبض على دجال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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