الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

برامج المتحدة| «أنا والقناع» يعتلى صدارة مشاهدات البرامج بحلقتى يسرا وغادة عادل

منى عبد الوهاب
منى عبد الوهاب

تصدر برنامج «أنا والقناع» تقديم الإعلامة منى عبد الوهاب، مواقع التواصل الاجتماعي على مدار حلقتين عبر شاشات الحياة وسي سي بي سي، كانت الأولى للفنانة غادة عادل والثانية كانت للفنانة يسرا.

برنامج أنا والقناع لمنى عبد الوهاب

وخلال الحلقة الأولى مساء الأربعاء تصدرت النجمة غادة عادل الترند عر مواقع التواصل الاجتماع المختلفة خلال الساعات الماضية بعد عرض حلقتها من برنامج "أنا والقناع" على شبكة تليفزيون الحياة وسي بي سي من تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، التي تعاود للجمهور من جديد عبر برنامج قوي.  

وتحدثت غادة عن حياتها الشخصية كما تطرقت لعلاقتها بأبنائها ومن أخطأت في حقهم وحقيقة رفض أولادها للزيجة الثانية مؤخرا بعد طلاقها من المخرج مجدي الهواري وكيف تعاملت مع الأمر. 

وكشفت غادت عن أنها أفرغت شحنة هائلة من الطاقة السلبية خلال الحلقة وعبرت عن سعادتها باللقاء الذي حقق بعد عرضه مشاهدات كبيرة للغاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والبرنامج الجديد يعيد منى عبد الوهاب للشاشة بعد سنوات طويلة وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ودي إس بلس.

كما تواجدت النجمة الكبيرة يسرا في ثاني حلقات البرنامج مساء الخميس وحققت نجاحا آخر وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مجموعة من التصريحات.

قالت الفنانة الكبيرة يسرا، إن جميع المواقف الصعبة التي مرت بها في حياتها خاصة في طفولتها أكسبتها قوة كبيرة، مشيرة أن كل إنسان يمر بمواقف ضعف وخذلان في حياته ولكن الأصح عند التعرض لتلك المواقف النهوض سريعاً.

ولفتت إلى أن المعاناة يجب توظيفها لصالحك وليس ضدك، مهما كان تأثيرها قويا يجب أن يتجاوزها الإنسان ويخرج منها أفضل من ذي قبل.

برنامج أنا والقناع لمنى عبد الوهاب منى عبد الوهاب برنامج أنا والقناع أنا والقناع الإعلامة منى عبد الوهاب

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