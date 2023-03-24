الجمعة 24 مارس 2023
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مصر

سويلم: المنطقة الساحلية بدلتا النيل من المناطق الأكثر تأثرا بارتفاع منسوب البحر

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

وزير الرى:  مصر نفذت حلولًا طبيعية "قائمة على النظم الإيكولوجية لتدابير الحماية للسواحل" 

شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، في جلسة "إطلاق الفريق الدولي للدلتاوات والمناطق الساحلية والجزر"، وذلك ضمن فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" بنيويورك.

وأشار الدكتور هانى سويلم، إلى أن المنطقة الساحلية الشمالية بدلتا نهر النيل تعد من المناطق الأكثر تأثرا حول العالم بارتفاع منسوب سطح البحر والناتج عن الاحترار العالمي، وهو ما سيؤثر على الناتج المحلي الإجمالي لمصر بشكل كبير، حيث قد تتعرض الموارد الطبيعية فى هذه المنطقة للخطر مثل المياه والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك، بخلاف المشاكل البيئية الأخرى مثل النوات الساحلية وتآكل الشواطئ وتملح الأراضى الزراعية المياه الجوفية بشمال الدلتا.

وأضاف وزير الرى، أن البحيرات الساحلية المصرية من أكثر النظم الطبيعية إنتاجية للأسماك في مصر، بالإضافة لوفرة الطيور فيها، إلا أن هذه البحيرات مهددة بسبب تآكل الساحل وارتفاع منسوب سطح البحر في المستقبل.

 

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وأوضح الدكتور هانى سويلم، أن مصر نفذت حلولاً طبيعية "قائمة على النظم الإيكولوجية لتدابير الحماية للسواحل" مثل مشروع "التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل" والذى تم تنفيذه لحماية 69 كم من مناطق أراضي الدلتا المنخفضة على امتداد 5 محافظات (بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة) ، بالإضافة لغيرها من مشروعات حماية الشواطئ، مع الإعداد حاليا لخطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية بالساحل الشمالي والتي ستتضمن نظام مراقبة للمنطقة.

كما أكد الدكتور سويلم أهمية توفير التمويلات اللازمة لتمويل المشاريع المخطط لها ونظم المراقبة الوطنية لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وحماية السواحل، مع العمل على تبادل المعارف والخبرات بين بلدان العالم لدعم وتسريع إجراءات التكيف مع المناخ.

إرتفاع منسوب سطح البحر الأراضي الزراعية الامم المتحدة التكيف مع تغير المناخ الثروة الحيوانية الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية

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