تركيا تعلن وصول 4 طائرات باكستانية تحمل خياما لمتضررى الزلزال

وصلت ولاية أضنة جنوبي تركيا، الخميس، طائرات تحمل خياما أرسلتها باكستان لدعم المتضررين من الزلزال المزدوج الذي وقع في 6 فبرايرالماضي.

وهبطت في مطار أضنة 4 طائرات تحمل على متنها 5 آلاف و577 خيمة بعد إقلاعها من مطاري لاهور وإسلام آباد في إطار "عملية الطيران الخاصة" لنقل 50 ألف خيمة أرسلتها الحكومة الباكستانية إلى تركيا.

ومساء الأربعاء، هبطت في مطار أضنة طائرة تحمل على متنها 1350 خيمة كانت قد انطلقت من مطار لاهور في إطار العملية ذاتها.

وحتى اليوم، وصلت تركيا قرابة 46 ألف خيمة عبر 35 طائرة قدمتها باكستان بواسطة الجسر الجوي القائم بين البلدين من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال.