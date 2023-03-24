الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نيللى كريم: «أحب مشاهدة الدراما الصعيدية.. واللى ما راحش الصعيد ما شفش مصر»

عملة نادرة
عملة نادرة

عادت النجمة نيللي كريم هذا بمفاجأة من العيار الثقيل خلال الموسم الدرامي الرمضاني الجديد الذي  يبدأ اليوم من خلال مسلسل ضخم باسم "عملة نادرة" تجدد فيه تعاونها مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وكذلك المخرج محمد جمال العدل.

تقدم للمرة الأولى شخصية صعيدية خلال عمل بالكامل يناقش قضايا بعض من أهل الصعيد المصري في مغامرة كبيرة تقدمها نيللي كريم على الشاشة بعد نجاحاتها المتكررة خلال الفترة الماضية وكان آخرها مسلسل «فاتن أمل حربي» والذي ناقش قضايا اجتماعية قوية للغاية أحدثت ضجة كبيرة.

وعن مشاركتها في العمل قالت النجمة نيللي كريم لـ"الدستور"، "أحب أن أعبر عن حبي الشديد للأعمال الصعيدية وأنا منذ زمن بعيد أحب أن أشاهدها خاصة الأعمال التي تقدم وتبرز بشكل مميز التراث الصعيدي المصري وفي وجهة نظري «اللي ما راحش الصعيد ما شفش مصر وجمالها» لذلك كان هناك دافع قوي أن أخوض تجربة الدراما الصعيدية في عمل جديد وهي تجربة جديدة عليّ بشكل كامل".

وتابعت نيللي: "أثناء زيارتي لمحافظة الأقصر كان لدي انبهار كبير للغاية فوجدت الطبيعة الساحرة والآثار العريقة تحتضن النيل والناس وأهل البلد أنفسهم كانوا في غاية الود والحب والطيبة وفي كل مرة أذهب إلى الصعيد اتخيل أنني أريد أن داخل كل بيت وأشعر أن وراء كل باب حكاية يمكن أن تخرج للجمهور في عمل مختلف وتقدم للجمهور الكثير من خلال القصص الإنسانية المختلفة".

المسسلسل بطولة نيللي كريم وجمال سليمان وأحمد عيد وجومانا مراد ومحمد فهيم ومن تأليف دكتور جمال العدل ومن إخراج محمد جمال العدل وإنتاج المتحدة والعدل جروب.

نيللي كريم الدراما الصعيدية عملة نادرة النجمة نيللي كريم الموسم الدرامي الرمضاني الجديد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شركة العدل جروب

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وائل لطفي

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