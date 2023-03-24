ياسر جلال ينجح فى تغيير جلده بـمسلسل «علاقة مشروعة»

نال الفنان ياسر جلال إشادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضة بعد عرض حلقته الأولى من ملسله الجديد «علاقة مشروعة» الذي يقدمه عبر شاشات شبكة تليفزيون الحياة وقناة دي إم سي.

علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

وتلقى ياسر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقييمات مميزة بعد تغيير جلده وتقديم شخصية مختلفة تماما عن كل الششخصيات الت قدمتها ونجح فيها خلال السنوات الماضة وكان آخرها مسلسل الاختيار 3، حييث ظهر في دور «عمرو وصفي» رجل الأعمال ويشارك صديق عمره في العمل ومتزوج من داليا مصطفى ولكن تحدث الصدمة للجميع في نهاية الحلقة على عكس كل مجريات الحلقة.

وفي نهاية الحلقة وكأقوى نهايات حلقات اليوم انتهت الحلقة على تواجده مع "بثينة" زوجة صديقه في مكان عام وهي تخبره بأنها حامل منه في مشهد صادم سنعرف خلال الحلقات القادمة ما هي تفاصيل الصراع وما هي الأبعاد وكييف سيكون مشهد الخيانة هو محور الأحداث.

على مستوى الشكل والدور ظهر ياسر جلال مختلفا تماما عن أدواره ويحمل الدور الجديد الكثير من المشاعر والرومانسية المختلطة الإثارة التي ستنهي الحلقات على غرار ما تم في حلقة اليوم.

تدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

المسلسل بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال ومراد مكرم ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي.