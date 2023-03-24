الجمعة 24 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ياسر جلال ينجح فى تغيير جلده بـمسلسل «علاقة مشروعة»

ياسر جلال
ياسر جلال

نال الفنان ياسر جلال إشادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضة بعد عرض حلقته الأولى من ملسله الجديد «علاقة مشروعة» الذي  يقدمه عبر شاشات شبكة تليفزيون الحياة وقناة دي إم سي.

علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال 

وتلقى ياسر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقييمات مميزة بعد تغيير جلده وتقديم شخصية مختلفة تماما عن كل الششخصيات الت قدمتها ونجح فيها خلال السنوات الماضة وكان آخرها مسلسل الاختيار 3، حييث ظهر في دور «عمرو وصفي» رجل الأعمال ويشارك صديق عمره في العمل ومتزوج من داليا مصطفى ولكن تحدث الصدمة للجميع في نهاية الحلقة على عكس كل مجريات الحلقة.

وفي نهاية الحلقة وكأقوى نهايات حلقات اليوم انتهت الحلقة على تواجده مع "بثينة" زوجة صديقه في مكان عام وهي تخبره بأنها حامل منه في مشهد صادم سنعرف خلال الحلقات القادمة ما هي تفاصيل الصراع وما هي الأبعاد وكييف سيكون مشهد الخيانة هو محور الأحداث.

على مستوى الشكل والدور ظهر ياسر جلال مختلفا تماما عن أدواره ويحمل الدور الجديد الكثير من المشاعر والرومانسية المختلطة الإثارة التي ستنهي الحلقات على غرار ما تم في حلقة اليوم.

تدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

المسلسل بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال ومراد مكرم ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي.

 

 

ياسر جلال علاقة مشروعة مسلسل علاقة مشروعة علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال علاقة مشروعة بطولة ياسر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 24-3-2023 ثانى أيام رمضان

سويلم: المنطقة الساحلية بدلتا النيل من المناطق الأكثر تأثرا بارتفاع منسوب البحر

برامج المتحدة| «أنا والقناع» يعتلى صدارة مشاهدات البرامج بحلقتى يسرا وغادة عادل

«حضرة العمدة».. روبى تلفت الأنظار وإشادات واسعة بعد عرض الحلقة الأولى

عقب الحلقة الأولى.. الكومندا أحمد العوضى يتصدر الترند بـ«ضرب نار»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من عنصرية متطرفة بعد تصريحات وزير المال الإسرائيلى

مسئول إسرائيلى يكشف موعد توجيه ضربة لمنشآت إيران النووية

الأسرى الفلسطينيون يعلقون إضرابهم بعد وقف الإجراءات التعسفية ضدهم