مباحثات جزائرية أمريكية حول عدد من المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك

بحث الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية عمار بلانى، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين، عددًا من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان - أن اللقاء شكل فرصة للطرفين للحديث عن العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطوريها في شتى المجالات.

وبحسب البيان، انصبت المباحثات بين الطرفين أيضًا حول الجهود والمساعي الحثيثة التي تبذلها الجزائر من أجل ضمان استقرار وأمن المنطقة.