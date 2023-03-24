الجمعة 24 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مباحثات جزائرية أمريكية حول عدد من المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك

عمار بلانى
عمار بلانى

بحث الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية عمار بلانى، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين، عددًا من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان - أن اللقاء شكل فرصة للطرفين للحديث عن العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطوريها في شتى المجالات.

وبحسب البيان، انصبت المباحثات بين الطرفين أيضًا حول الجهود والمساعي الحثيثة التي تبذلها الجزائر من أجل ضمان استقرار وأمن المنطقة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 24-3-2023 فى مصر

فنلندا ترفض تسليم أوكرانيا مقاتلات «هورنت»

شاعران شهيران ضمن أبطال مسلسل «سره الباتع».. تعرف عليهما

مباحثات جزائرية أمريكية حول عدد من المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك

مسلسلات رمضان 2023.. موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من عنصرية متطرفة بعد تصريحات وزير المال الإسرائيلى

مسئول إسرائيلى يكشف موعد توجيه ضربة لمنشآت إيران النووية

الأسرى الفلسطينيون يعلقون إضرابهم بعد وقف الإجراءات التعسفية ضدهم