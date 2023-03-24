السجن لجندى استخبارات إسرائيلى نشر معلومات سرية

أدين جندي في شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي، بنشر "معلومات سرية"، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 27 شهرا، حسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه تم التوصل إلى صفقة ادعاء مع النياية العسكرية، شملت "إقرارا بالذنب"، بعد مفاوضات طويلة بين الجندي والمحكمة العسكرية الإسرائيلية، تشمل كذلك حبسا مع وقف التنفيذ. علما بأن الرقابة العسكرية تفرض تعتيما إعلاميا على تفاصيل القضية.

وتنسب النيابة العسكرية للجندي المدان ارتكاب جرائم "إفشاء معلومات سرية"، و"تجاوز الصلاحيات"، و"تعريض أمن الدولة للخطر"، و"السلوك غير اللائق"، وذلك بعد أن أفشى "معلومات سرية"، وصلت إليه بموجب موقعه في الاستخبارات العسكرية.

وقدمت النيابة العسكرية لائحة الاتهام ضد الجندي بعد تحقيق مشترك بين الجيش الإسرائيلي، والشرطة الإسرائيلية، وجهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك).

وبحسب لائحة الاتهام، "أطلع المتهم أشخاصا آخرين على عدد من المعلومات السرية، كان من الممكن أن يؤدي الكشف عنها إلى خطر أمني، وبينما كان على علم بإمكانية انتشار هذه المعلومات" على مستوى واسع بعد أن كشف عنها.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي فإنه "تم نشر معلومات من تلك التي نقلها المدعى عليه إلى الآخرين في وقت لاحق على الإنترنت من قبل شخص آخر. في عدد قليل من الحالات، تسبب نشر الأخبار في الإضرار بأمن الدولة".

وتحظر الرقابة العسكرية الإسرائيلية نشر المزيد من تفاصيل هذه القضية.

يذكر أنه مع بدء التحقيق بالقضية "تم اعتقال متورطين مدنيين آخرين. وقد تم تقديم لائحة اتهام ضدهم إلى المحكمة المركزية في اللد والمحكمة المركزية في بئر السبع، وتم الإفراج عنهم ووضعهم رهن الإقامة الجبرية".