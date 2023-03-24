الجمعة 24 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الفنانة شيرين تكشف سر حفاظها على ملامحها البريئة (فيديو)

الفنانة شيرين
الفنانة شيرين

كشفت الفنانة شيرين، عن سر جمالها وقدرتها في الحفاظ على  براءتها بكل صراحة، قائلة: “إنها كانت حريصة على مدار مسيرتها الفنية، في الحفاظ على ملامحها منذ ظهورها في مسرحية المتزوجون وحتى الآن”.

وأضافت شيرين خلال لقائها ببرنامج “رأي عام”، المذاع عبر فضائية “ten”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد،  وجيهان خليل، أن سبب احتفاظها بنفس ملامحها البريئة هو سر خطير جدًا، معقبة: “لو قولت السر ده، الناس هتقول عني إني مش بقول الحق، وأنا بحب أقول الحق جدًا في رمضان وغير رمضان، والسر هو أني مبحبش الكذب أبدًا، لأن الله يغفر كل الذنوب إلا الشرك به ، وكذلك الكذب”.

وأشارت إلى أن هناك مسميات أو تحايلا على الأشياء، معقبة: "لو هتقول لحد مثلًا خبر ليس لطيفًا لقدر الله، فمثلا شخص رسب لقدر الله، هتقوله انت جبت مجموع ضعيف، لافتة إلى أن ذلك يعتبر تحايلا على الكلام والمسميات". 

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