حبس 5 أشخاص بتهمة إكراه مواطن على توقيع إيصالات أمانة

قررت النيابة العامة حبس 5 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة خطف أحد الأشخاص، وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة، والتنازل على ملكية عقار تحت تهديد السلاح بمنطقة الزيتون بالقاهرة وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ورد لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة بلاغ من «أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم»، بقيام بعض الأشخاص «مجهولين» يستقلون سيارة «ميكروباص» باصطحاب والده من العقار سكنه، بدائرة القسم لجهة غير معلومة.

حضر المجنى عليه للقسم «مصاب بكدمات وسحجات بالذراعين»، وقرر بتضرره من «إحدى السيدات- مقيمة دائرة قسم شرطة المطرية»، لقيامها بتحريض بعض الأشخاص «غير معلومين لديه» باستدراجه بأسلوب «انتحال صفة رجال شرطة» واقتياده إلى إحدى المناطق بالقليوبية، وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة، وبعض الإقرارات لا يعلم مضمونها، وعقب ذلك تركوه، لوجود خلافات بينه وبين الأخيرة على ملكية عقار، والصادر قرار تمكين لصالحه.

عقب تقنين الاجراءات وجمع المعلومات، تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.