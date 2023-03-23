الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بطوخ

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من 3 طوابق، بقرية كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية ، يفيد ورود بلاغ من أحد الأشخاص بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من 3 طوابق بقرية كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارة إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من 3 طوابق بقرية كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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