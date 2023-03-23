مصطفى بكري: الشعب المصري قادر على مواجهة كل التحديات

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الاحتفال بشهر رمضان هذا العام جاء وسط توترات إقليمية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الأزمات التي تمر بها الدولة المصرية ستمر.

وهنأ بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، الدولة المصرية والقيادة السياسية والأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الكريم.

أضاف بكري أن القوات المسلحة والشرطة دافعت عن البلد وتطهير سيناء من الإرهاب، لافتَا إلى أن سيناء تشهد تنمية كبيرة على كافة المستويات.

وتابع مصطفى بكري:"دائمًا لدينا اليقين بأن ما نمر به من أزمات سوف سيمضي، وبأن الشعب المصري العظيم قادر على مواجهة كل التحديات".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي تحدث منذ عدة أسابيع عن الواقع في سيناء كيف كنا وكيف أصبحنا، لافتاً إلى أن سيناء العزيزة على قلب كل مصري تعرضت لهجمة إرهابية لا يمكن نسيانها أو تخطيها بسهولة، لأننا دفعنا جميعاً ثمنًا كبيرًا، لكن كان لدينا يقين بأنه ستأتي لحظة ويتم تطهير سيناء على يد الرجال الأبطال الذين ضحوا وقدموا الدماء فداءً لأرض الفيروز.