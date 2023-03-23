رئيس قطاع التجارة الداخلية يوضح حجم الإقبال على معارض «أهلا رمضان»

أوضح المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية، حجم الإقبال في معارض “أهلا رمضان”، قائلاً: "إن الدولة توفر السلع في كافة معارض أهلا رمضان بأنحاء الجمهورية".

وأضاف عبدالمنعم خليل خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “extra news”، أن عدد معارض أهلا رمضان وصل لـ 565 معرضًا وشادرًا على مستوى الجمهورية، وهو رقم غير مسبوق، بالإضافة إلى 290 سيارة متحركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب 130 سيارة تابعة لشباب الخريجين ،

وأوضح أن القيادة السياسية حريصة على توفير السلع الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع لمدة ستة أشهر ونصف، لافتًا إلى أنه كان يوجد اعتمادات مفتوحة لملف الأمن الغذائي، ومن خلال الدراسات الاستراتيجية للوزارة من خلال الاستهلاك والإنتاج وسد الفجوة ما بين الاستهلاك والانتاج خاصة أن شهر رمضان يحتاج أكثر من 50% سلع غذائية أخرى وذو طبيعة خاصة للشعب المصري.

وأكد أن تخفيضات منافذ أهلًا رمضان تصل لـ 30 %، معقبًا: "أوجه رسالة للمواطن بأن جميع السلع متوفرة في كافة منافذ أهلا رمضان في كافة أنحاء الجمهورية".