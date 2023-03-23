كشف ملابسات منشور تواجد طفلتين بمستشفى «بدون أهلية»

تداول منشور بإحدى الصفحات عبر موقع التواصل "فيسبوك" متضمناً تواجد طفلتين محجوزتان بإحدى المستشفيات بدون أهلية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة .

بالانتقال والفحص أمكن تحديد الطفلتين وتبين تواجد إحداهن ولم يستدل على تواجد الثانية بالمستشفى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لوالدة الطفلتين وأمكن ضبطها وبمواجهتها أقرت بتركهما صحبة (والد طليقها لرعايتهما) .. تم ضبط الأخير وبمواجهته أقر بأن الطفلتين تقيمان طرفه وقد قام بتسليم الطفلة الثانية (لإحدى السيدات) للإقامة طرفها ورعايتها منذ سنتان.. وبسؤال الأخيرة قررت بأنها قامت بإصطحاب الطفلة الثانية للإقامة طرفها صحبة أنجالها لتخوفها من تركها صحبة جدها ، وتم العثور على الطفلة بمسكنها.

كما أضاف الجد بقيام نجله بالتعدى على الطفلة الأولى بالضرب مُحدثاً إصابتها وقام بنقلها للمستشفى وإنصرافه خشيةً مسائلته قانونياً، وأمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.