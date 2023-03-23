«سوق الكانتو» ح 1: ظهور مميز لأمير كرارة واهتمام مي عز الدين بالخياطة

عرضت الحلقة الأولى من “سوق الكانتو” الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة ومي عز الدين، وشهدت بداية الحلقة ظهور حنان يوسف بدور العرافة وتكشف لتاجر يجسد دوره الفنان عبدالعزيز مخيون العديد من الاسرار والاخبار غير المطمئنة.

الحلقة الأولى من سوق الكانتو

وأخبرت العرافة التاجر بالطالع قائلة “النار هتاكل كل حاجة ومن بعدها السوق مش هتعرف غير الخراب”، ليغضب مخيون ويتهمها بأنها جلابة الشؤم مؤكدًا أنه لا أحد يعلم الغيب غير ربنا، فتنبهه أن “اللي عمله لسه جزاته متاخدش والزرعة اللي اتسقت بالنار هتتحرق مهما شافها بتكبر”.

ويظهر أمير كرارة بدور “طه القماش” في خمارة يلعب القمار، وينصب على ضابط أجنبي ويدخل في شجار مع أحد الزبائن، وكشف الاحداث عن تدبير طه ورجاله لأمر يقلقهم ويضعهم في مواجهة مع رجال شخص يُدعى جابر وكذلك رجال مصلحة الإنتاج.

وظهرت “راوية” التي تجسدها الفنانة مي عز الدين في دور خياطة، كما يطل خلال الأحداث فتحي عبدالوهاب بالشخصية التي يؤديها "رشاد"، ويقوم بإخفاء مبلغ من المال أسفل البلاط في مخزن للأقمشة.

ينتظر الجميع عودة “صالح” بعد انتهاء الحرب ويبحثون عن أي معلومة تدلهم عليه، ويصل صديق له يحمل معلومات عن أخر لقاء جمعه به، وتنتهي الحلقة على مشهد احد الحروب وانفجار شديد في أحد الجنود، لتكشف الحلقة المقبلة عن هوية هذا الشخص وسبب الحرب.

“سوق الكانتو” من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث "سوق الكانتو" في 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.