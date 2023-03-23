مصرع وإصابة 8 شباب في انقلاب ميكروباص بالشرقية

لقى شخصان مصرعهما فيما أصيب 6 آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد جراء انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبوحماد الجديد اتجاة العاشر بعد جامعة العاشر من رمضان وتم نقل الجثث والمصابين إلي مستشفي العاشر الجامعي وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي العاشر الجامعي باستقبال كلا من "طارق ا ا ا" 15 سنة مصابا بجروح بالحجاب الأيمن وكسر بالساعد الأيمن و"أحمد ا ا ع" 16 سنة مصابا بجرح بالحاجب الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم و"مصطفي ا ع" 19 سنة مصابا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم و"عبد الحميد.م.ع" 18 سنة مصابا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم و"محمد و ع" 16 سنة مصابا بسحجات بالجسم و"محمد ح م م" 19 سنة مصابا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

كما تم استقبال كل من "محمود م ح م" 16 سنة "جثة هامدة" و"أحمد و م ع" 20 سنة "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثث بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق ابوحماد الجديد اتجاه العاشر بعد جامعة العاشر من رمضان وتم نقل الجثث والمصابين إلي مستشفى العاشر الجامعي وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.