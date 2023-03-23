الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق بمصنع مراتب بالمنطقة الصناعية في العبور بالقليوبية

جريدة الدستور

شب حريق في أحد مصانع المراتب، بالمنطقة الصناعية في منطقة العبور بالقليوبية، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية  بسيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران.

البداية كانت بتلقي رجال الحماية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ من النجدة، بنشوب حريق في مصنع مراتب بالمنطقة الصناعية في منطقة العبور.

و أخطرت الجهات المختصة وتوجهت سيارات الإطفاء لموقع الحادث؛ لمحاولة السيطرة عليه دون وقوع إصابات، وتولي الجهات المعنية التحقيقات.

حريق مصانع المراتب منطقة العبور القليوبية قوات الحماية المدنية

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