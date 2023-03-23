حريق بمصنع مراتب بالمنطقة الصناعية في العبور بالقليوبية

شب حريق في أحد مصانع المراتب، بالمنطقة الصناعية في منطقة العبور بالقليوبية، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران.

البداية كانت بتلقي رجال الحماية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ من النجدة، بنشوب حريق في مصنع مراتب بالمنطقة الصناعية في منطقة العبور.

و أخطرت الجهات المختصة وتوجهت سيارات الإطفاء لموقع الحادث؛ لمحاولة السيطرة عليه دون وقوع إصابات، وتولي الجهات المعنية التحقيقات.