السجن 12 عامًا لعاطل بتهمة الإتجار في المخدرات بأطفيح

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم «ح.م.ع»، عاطل 29 عاما، بالسجن المشدد 12 عاما بتهمة حيازة مخدرات وسلاح ناري بندقية آلية و31 طلقة من ذات العيار بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة.

وتعود أحداث القضية رقم 25530 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة أطفيح ليوم 21 ديسمبر من العام الماضى، عندما قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية إحالة المتهم «ح.م ع»، 29 عاما مقيم مركز أطفيح، إلى محكمة جنايات الجيزة؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد ترويجها على عملائه بنطاق مركز أطفيح.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذًا لإذن النيابة العامة، فيما عثر بحوزته على سلاح نارى بندقية آلية و31 طلقة من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة جوهر مخدر الحشيش، بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة أطفيح، وبالعرض على جهات النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التى أصدرت حكمها السابق.