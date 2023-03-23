الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائي: تسريب غاز وراء حريق شقة وإصابة سيدتين باختناق فى الجيزة

حريق شقة
حريق شقة

كشفت المعاينة الأولية التى أجراها خبراء المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة لحريق شقة سكنية بمنطقة ساقية مكي فى الجيزة، أن تسريب الغاز وراء نشوب الحريق.

وأضافت المعاينة، أن تسريب غاز تسبب فى إصابة سيدتين باختناق داخل الشقة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، والنيران التهمت بعض محتويات الشقة دون وقوع خسائر فى الأرواح.

وتمكنت قوات الحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة ساقية مكي فى الجيزة، مما أسفر عن إصابة سيدتين بحالة اختناق وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بساقية مكي بدائرة قسم شرطة الجيزة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين إصابة سيدتين بحالة اختناق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وائل لطفي

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المعمل الجنائي: تسريب غاز وراء حريق شقة وإصابة سيدتين باختناق فى الجيزة

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