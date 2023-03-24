سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى الجمعة 24-3-2023

من الأمور الأكثر أهمية البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي الجمعة 24-3-2023 لمعرفة آخر ما وصل إليه أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي الجمعة 24-3-2023

نعرض لكم في هذا التقرير سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي الجمعة 24-3-2023 في عدد من البنوك المصرية والأجنبية وأسعار العملات الأجنبية الأخرى.



سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري

30.8380 جنيه للشراء

30.9357 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة

يورو​

33.5394 جنيه للشراء

33.6519 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى​

37.9030 جنيه للشراء

38.0355 جنيه للبيع

فرنك سويسرى​

33.6256 جنيه للشراء

33.7431 جنيه للبيع

100 ين يابانى​

23.4652 جنيه للشراء

23.5450 جنيه للبيع

ريال سعودى​

8.2084 جنيه للشراء

8.2357 جنيه للبيع

دينار كويتى​

100.7317 جنيه للشراء

101.0905 جنيه للبيع

درهم إماراتى​

8.3965 جنيه للشراء

8.4243 جنيه للبيع

اليوان الصينى​

4.5139 جنيه للشراء

4.5297 جنيه للبيع