سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى الجمعة 24-3-2023
من الأمور الأكثر أهمية البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي الجمعة 24-3-2023 لمعرفة آخر ما وصل إليه أمام الجنيه المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي الجمعة 24-3-2023
نعرض لكم في هذا التقرير سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي الجمعة 24-3-2023 في عدد من البنوك المصرية والأجنبية وأسعار العملات الأجنبية الأخرى.
سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري
30.8380 جنيه للشراء
30.9357 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك قطر الوطني الأهلي QNB
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة
يورو
33.5394 جنيه للشراء
33.6519 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
37.9030 جنيه للشراء
38.0355 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
33.6256 جنيه للشراء
33.7431 جنيه للبيع
100 ين يابانى
23.4652 جنيه للشراء
23.5450 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2084 جنيه للشراء
8.2357 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.7317 جنيه للشراء
101.0905 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3965 جنيه للشراء
8.4243 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.5139 جنيه للشراء
4.5297 جنيه للبيع