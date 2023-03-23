مصرع سائق على يد زميله بالدقهلية لخلافات بينهما

لقى سائق مصرعه على يد آخر إثر نشوب خلاف بينهما بإحدى مراكز الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من من مأمور مركز شرطة تمي الأمديد يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين بحي السلام، أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة آخر.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة وتبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه ويدعى عرفه م م، 41 عاما سائق، وبين المتهم محمد ع. ل.م 50 عاما سائق، ويقيمان بتمي الأمديد، أثناء وجودهما بحي السلام بالمدينة، وذلك بسبب خلافات شديدة سابقة بينهما.

فيما كشفت التحريات أن المتهم ترصد للمجني عليه وسدد له طعنات متفرقة برقبته، وتم نقله لمستشفى تمي الأمديد في حالة خطرة، وتبين حدوث نزيف، أدى إلى وفاته، كما أصيب المتهم بجرح نافذ في البطن، وتم تحويله لمستشفى طوارئ المنصورة.

تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.