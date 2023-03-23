الخميس 23 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سائق على يد زميله بالدقهلية لخلافات بينهما

جثة
جثة

لقى سائق مصرعه على يد آخر إثر نشوب خلاف بينهما بإحدى مراكز الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من من مأمور مركز شرطة تمي الأمديد يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين بحي السلام، أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة آخر.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة وتبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه ويدعى عرفه م م، 41 عاما سائق، وبين المتهم محمد ع. ل.م  50 عاما سائق، ويقيمان بتمي الأمديد، أثناء وجودهما بحي السلام بالمدينة، وذلك بسبب خلافات شديدة سابقة بينهما.

فيما كشفت التحريات أن المتهم ترصد للمجني عليه وسدد له  طعنات متفرقة  برقبته، وتم نقله لمستشفى تمي الأمديد في حالة خطرة، وتبين حدوث نزيف، أدى إلى وفاته، كما أصيب المتهم بجرح نافذ في البطن، وتم تحويله لمستشفى طوارئ المنصورة.

تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

وزير الأوقاف لـ«الدستور»: تكثيف الجرعة الدعوية والدروس اليومية طوال رمضان (حوار)

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطالبية

مصر للطيران.. إستعدادات مكثفة لخدمة المسافرين خلال شهر رمضان

مسلسل «جعفر العمدة» الحلقة 1.. خطف ابن محمد رمضان ومي كساب

مسلسلات رمضان 2023.. موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من عنصرية متطرفة بعد تصريحات وزير المال الإسرائيلى

مسئول إسرائيلى يكشف موعد توجيه ضربة لمنشآت إيران النووية

الأسرى الفلسطينيون يعلقون إضرابهم بعد وقف الإجراءات التعسفية ضدهم