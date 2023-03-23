فيتوريا يستقر على حارس مرمى منتخب مصر أمام مالاوي

استقر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على الدفع بالحارس محمد الشناوي في مركز حراسة المرمى أمام مالاوي غدا في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا في كوت ديفوار 2024.

ويعقد فيتوريا، مؤتمرًا صحفيًا في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس باستاد الدفاع الجوي، للحديث عن مباراة مالاوي المقرر لها التاسعة مساء غدا الجمعة.

وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور مران المنتخب لمدة 15 دقيقة بدايةً من العاشرة مساء اليوم.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة التي تضم مالاوي وأثيوبيا وغينيا.