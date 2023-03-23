السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطالبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، منذ قليل، من السيطرة على حريق التهم شقة سكنية بمنطقة الطالبية دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة واحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع عثمان محرم، نطاق قسم الطالبية.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع مأمور القسم.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق داخل شقة سكنية بالدور الأرضي ببرج مكون من 13 طابقا بشارع سبيل الله من عثمان محرم.

وحاصرت القوات مصدر النيران ومنعوا امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، وأخطر اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي.