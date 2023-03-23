الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مشاجرة في أول أيام رمضان.. مصاب في «خناقة» ببولاق الدكرور

خناقة
خناقة

شهد شارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة، مشاجرة دموية أصيب على إثرها أحد الأشخاص ونقل إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة وأحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود مصاب بشارع العشرين نطاق قسم بولاق الدكرور.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين طرفين أسفرت عن إصابة شخص جرى نقله إلى مستشفى بولاق الدكرور للعلاج.

وتمكنت القوات من القبض على طرفي المشاجرة وأخطر اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

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