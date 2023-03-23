حصاد «الصحة» اليوم| خطة التشغيل الأمثل لمستشفى العاصمة الإدارية.. وروشتة للسحور الصحي

نظمت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عددا من الأنشطة والفعاليات يستعرض “الدستور” حصادها في السطور التالية..



«الرعاية الصحية»: سوق الدواء في مصر كبير وواعد و«التأمين الصحي الشامل» أتاحت فرصًا غير متناهية

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وفد من مجموعة الحكمة العالمية للأدوية، يترأسه الدكتور مسعود عبدالمجيد، العضو المنتدب للمجموعة، والوفد المرافق له، الدكتور حازم حسين، مدير إدارة التسويق، والدكتور سامر رؤوف، مدير إدارة العمليات التجارية، والدكتور كريم عبدالسلام، مدير إدارة إقتصاديات ووصول الدواء، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

https://www.dostor.org/4345483

وزير الصحة يوجه بوضع خطة للتشغيل الأمثل لمستشفى العاصمة الإدارية للتأمين الصحى

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بضرورة وضع تصور واستراتيجية متطورة لتشغيل مستشفى العاصمة الإدارية للتأمين الصحي، التابعة إلى الهيئة العامة للتأمين، وفقًا لنظم الإدارة الحديثة، بحيث تضاهي النظم الصحية العالمية، مؤكدًا أن هذا المستشفى يُعد من أكبر الصروح الطبية بالجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة والسكان، بمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي رقم 201، بحضور الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث واعتماد الآليات المتعلقة بشئون العاملين بالهيئة، بالإضافة إلى مناقشة الموازنة المالية والخطط الاستثمارية الجديدة للهيئة

https://www.dostor.org/4345347



«الصحة» تقدم عدة إرشادات لوجبة سحور صحية

قدمت وزارة الصحة والسكان عددا من الإرشادات لوجبة سحور صحية ومشبعة تعطى إحساسا بالشبع والامتلاء أثناء ساعات الصيام.

وقالت إن وجبة السحور يجب أن تتضمن البقوليات، وأشهرها الفول المدمس، اللبن ومنتجاته من الزبادي والأجبان، والبيض، بالإضافة إلى البطاطس أو البطاطا والخبز البلدي أو الخبز متعدد الحبوب والحبوب الكاملة.

https://www.dostor.org/4345278

