الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد «الصحة» اليوم| خطة التشغيل الأمثل لمستشفى العاصمة الإدارية.. وروشتة للسحور الصحي

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار

نظمت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عددا من الأنشطة والفعاليات يستعرض “الدستور” حصادها في السطور التالية..


«الرعاية الصحية»: سوق الدواء في مصر كبير وواعد و«التأمين الصحي الشامل» أتاحت فرصًا غير متناهية

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وفد من مجموعة الحكمة العالمية للأدوية، يترأسه الدكتور مسعود عبدالمجيد، العضو المنتدب للمجموعة، والوفد المرافق له، الدكتور حازم حسين، مدير إدارة التسويق، والدكتور سامر رؤوف، مدير إدارة العمليات التجارية، والدكتور كريم عبدالسلام، مدير إدارة إقتصاديات ووصول الدواء، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

https://www.dostor.org/4345483

 

وزير الصحة يوجه بوضع خطة للتشغيل الأمثل لمستشفى العاصمة الإدارية للتأمين الصحى

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بضرورة وضع تصور واستراتيجية متطورة لتشغيل مستشفى العاصمة الإدارية للتأمين الصحي، التابعة إلى الهيئة العامة للتأمين، وفقًا لنظم الإدارة الحديثة، بحيث تضاهي النظم الصحية العالمية، مؤكدًا أن هذا المستشفى يُعد من أكبر الصروح الطبية بالجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة والسكان، بمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي رقم 201، بحضور الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث واعتماد الآليات المتعلقة بشئون العاملين بالهيئة، بالإضافة إلى مناقشة الموازنة المالية والخطط الاستثمارية الجديدة للهيئة
https://www.dostor.org/4345347


«الصحة» تقدم عدة إرشادات لوجبة سحور صحية

قدمت وزارة الصحة والسكان عددا من الإرشادات لوجبة سحور صحية ومشبعة تعطى إحساسا بالشبع والامتلاء أثناء ساعات الصيام.

وقالت إن وجبة السحور يجب أن تتضمن البقوليات، وأشهرها الفول المدمس، اللبن ومنتجاته من الزبادي والأجبان، والبيض، بالإضافة إلى البطاطس أو البطاطا والخبز البلدي أو الخبز متعدد الحبوب والحبوب الكاملة.

https://www.dostor.org/4345278
 

الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد السبكي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الهيئة العامة للرعاية الصحية الهيئة العامة للرعاية الصحي

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