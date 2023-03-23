الفنانة وفاء مكى: «عشت طفولة مدللة.. وكنت سبب طلاق والدتى»

كشفت الفنانة وفاء مكي تفاصيل عن حياتها الشخصية مؤكدًة أنها عاشت طفولة مدللة: “كنت بنت حلوة ووحيدة أبويا وأمي”.

ذكريات وأسرار وفاء مكي

وأضافت الفنانة وفاء مكي خلال لقائها ببرنامج “خط أحمر”، عبر فضائية “الحدث اليوم”: “والدتي تعبت معايا كتير جدًا وتعرضت للظلم في حياتها ولعبت دور الأب والأم في حياتي بعد طلاقها بسببي.. والدي طلقها لأنها خلفت بنت”.

واستعادت "مكي" ذكريات طفولتها: "تعلمت الصدق والصراحة والوضوح والالتزام والاحترام من جميع الأساتذة الذين عملت معهم خلال تاريخها الفني، وأفتقدهم الآن في حياتي".

الخطوط الحمراء في حياة وفاء مكي

وكشفت الفنانة وفاء مكي: "كل واحد عنده حتة مستخبية مبيحبش حد يقتحمها، عندي حاجات بعتبرها انتهت وماتت، وإللي بيموت ما بيرجعش، ومش عايزة أفتكرها لأنها ممكن تبقى حجات مش حلوة، أو ممكن تسبب لي الحزن، والواحد زعلان بما فيه الكفاية مش ناقص".