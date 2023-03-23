الخميس 23 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يهنئ رئيس أذربيجان بحلول شهر رمضان المبارك

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، حيث توجه بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله أن يعيدها على الأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات، مؤكداً حرص مصر على الاستمرار في تعزيز علاقات التعاون مع أذربيجان من أجل مصلحة الشعبين الصديقين.

من جانبه، أعرب الرئيس الآذري عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة من الرئيس، مشيراً إلى تطلع بلاده المتبادل لفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين، ومتمنياً موفور التقدم والرخاء لمصر حكومةً وشعباً.

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