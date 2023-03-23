«أبطال على مدفع الإفطار».. الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية فى إمبابة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة إمبابة، دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة إمبابة، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.