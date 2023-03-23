الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الأركان الأمريكي يؤكد صعوبة استعادة اوكرانيا لأراضيها بعد الحرب الروسية

ميلي
ميلي

قال رئيس الأركان الأمريكي، مارك ميلي، إن استعادة أوكرانيا أراضيها يعد صعبًا للغاية. 

وأضاف مارك ميلي أن استعادة أوكرانيا لأراضيها يعد تحديًا كبيرًا، ومن الصعب للغاية تحقيق ذلك بالوسائل العسكرية.

واعترف ميلي عند إجابته على سؤال حول إمكانية عودة أوكرانيا إلى حدود 1991: “هذا الهدف، الذي أعلنه الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، تحد كبير للغاية ويصعب للغاية تحقيقه بالوسائل العسكرية”، حسبما جاء في روسيا اليوم. 

وأكد أن قرار إنهاء النزاع ستتخذه كييف وأضاف: "كما قال الرئيس جو بايدن وكما جاء في تعليماته، هذا قرار ستتخذه أوكرانيا، مهمتنا هي مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا".

وأعلن زيلينسكي في وقت سابق، أن انسحاب القوات الروسية إلى حدود عام 1991 هو السبيل الوحيد لإنهاء القتال في أوكرانيا.

بحث قيادات أمريكية وأوكرانية للوضع الميداني 

بحث كبار القادة العسكريين الأمريكيين مع القيادة الأوكرانية الوضع الميداني في أوكرانيا، مؤكدين استمرار الدعم الأمريكي لكييف.

وجاء في بيان لمجلس الأمن القومي الأمريكي، يوم الجمعة، أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان، ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستين، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، مارك ميلي، أجروا اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ووزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، وقائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني، ومدير مكتب الرئاسة أندريه يرماك.

وبحث الجانبان "الدعم الأمريكي الثابت للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأشار البيان إلى أن "المسئولين الأوكرانيين قدموا آخر المعلومات عن الوضع الميداني، وأعربوا عن امتنانهم للدعم الأمريكي المستمر في مجال الأمن".

وأضاف البيان أن "المسئولين الأمريكيين أكدوا ثبات دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا التي تدافع عن سيادتها ووحدة أراضيها".

ولفت البيان إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي انضم إلى الحديث في نهايته، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

قال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، إن كل دولة تقدم ما يمكن تقديمه لأوكراني، مؤكدًا مستمرون في قيادة القوات الأوكرانية للحصول على التدريبات اللازمة على الدبابات.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن 13 شهرًا مرت منذ أن انتهكت روسيا السيادة الأوكرانية.

ميلي الحرب روسيا أوكرانيا موسكو

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