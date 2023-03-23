تفاصيل الحلقة 1 من «جميلة».. ريهام حجاج تواجه الجميع بسبب وصية والدها

عرضت الحلقة الأولى من مسلسل جميلة بطولة الفنانة ريهام حجاج، عبر قناة سي بي سي والحياة، وتبدأ الأحداث بعد أن حلفت "جميلة" قسم النيابة الإدارية وتواصل حياتها العملية والاجتماعية بشكل طبيعي حتى تفاجئ هي وعائلتها بوصية والدها بعد وفاته.

وشهدت الحلقة الأولى العديد من الأحداث الهامة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.

الحلقة الأولى من مسلسل جميلة

قبل بداية الأحداث نرى لقطة عامة لمبنى وزارة العدل، تدور أحداث المسلسل عام 2014 , نرى المنصة التي يقف وراءها وزير العدل وبجواره رئيس النيابة الإدارية ممسك بميكريفون مرددًا اليمين القانونية، نرى مجموعة من الفتيات والشباب يرددون القسم خلف رئيس الهيئة وجميعهم يضع وشاح النيابة الإدارية فوق ملابسه.

نرى "جميلة"، والتي تجسد دورها الفنانة ريهام حجاج، تضع الوشاح وتردد القسم، وهي هنا قبل 8 سنوات من بداية أحداث المسلسل.

بعد 8 سنوات تبدأ الأحداث بسرد سريع لحياة جميلة داخل فيلتها استعدادا للذهاب لعملها بالنيابة كما أصبحت زوجة للدكتور "زياد" ويجسد دوره الفنان هاني عادل ويبدو عليهم التفاهم والحب.

وفور خروجها "جميلة" تتصل بوالدتها "شهيرة"، والتي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر والاطمئنان على صحة والدها المريض وتخبرها شهيرة بمحاولتها لإطعامه دون جدوى، وتؤكد عليها الحضور للحفل المقام في المدرسة التي تترأس شهيرة إدارتها.

نرى ممر طويل في هيئة النيابة الإدارية و"جميلة" تتحرك بخطوات ثابتة لتلتقي بمازن وتبدأ الحديث عن العمل.

تتلقى "شهيرة" خبر وفاة زوجها عبر الهاتف من ألفت "الممرضة"، ولكنها تتمالك أحزانها وتسيطر عليها لتكمل الحفل وتعرب عن سعادتها بأولاد المدرسة ومدى فخرها بهم.

بعد صدمة وفاة والدهم يقررون فتح خزنته والاطلاع على الوصية التي تركها، وفور فتحها ينتاب الجميع "شريف" ويجسد دوره الفنان شريف إسماعيل، و"أكرم" ويجسد دوره الفنان نبيل عيسى، و"آية" وتجسد دورها الفنانة سامية عاطف، وجميلة والأم شهيرة) حالة من الذهول والدهشة بعد العثور على أوراق وعقود بيع وشراء تركها الوالد جميعًا باسم ابنته "جميلة".