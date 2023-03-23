الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

انطلاق ملتقى الفكر الإسلامي «فضائل رمضان» للواعظات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

انطلقت أولى فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي للواعظات، والذي تنظمه وزارة الأوقاف، بعنوان: “فضائل رمضان”، اليوم الخميس، وذلك في إطار اهتمامها وزارة الأوقاف بدور المرأة في المجتمع، ونشر الفكر الوسطي المستنير، لنشر الفكر الإسلامي الصحيح، ومواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الخاطئة. 
وأكدت واعظات الأوقاف أن شهر رمضان شهر الخيرات والنفحات والرحمات، وهو شهر المغفرة، والرحمة، وما من ليلة من الليالي طوال هذا الشهر العظيم إلا ولله (عز وجل) فيها عتقاء من النار, فإذا صدق العبد ربه وأقبل عليه في هذا الشهر بنية صادقة سليمة, يعرض نفسه على الله (تعالى) في كل ليلة إلا وكان له من باب الرحمة والغفران سبيل عظيم، فمن صدق الله صدقه الله (عز وجل), والله أعظم وأكرم من أن يرد إنسانًا وقف على بابه تائبًا, راجيًا , مخبتًا، وأن الفضل العميم في هذا الشهر بلا حدود وذلك لأن الصيام سرٌ بين العبد وخالقه، وأن الصوم جنة أي وقاية من عذاب الله، وليس له ثواب إلا الجنة. 
جدير بالذكر أن الملتقى الفكري للواعظات عقد اليوم بالمساجد التالية: 
1- مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بمديرية أوقاف القاهرة، شاركت فيه كل من: الواعظة/ وفاء عبد السلام من واعظات الأوقاف، والواعظة/ نيفين أحمد من واعظات الأوقاف، والواعظة/ هاجر عصام من واعظات الأزهر الشريف. 
2- مسجد السيد أحمد البدوي بطنطا بمديرية أوقاف الغربية، شاركت فيه الواعظة/ صفاء بدر.
3- مسجد الهداية بدمنهور مديرية أوقاف البحيرة، شاركت فيه الواعظة/ تهاني إبراهيم سعيد حسين.
4- مسجد النصر بالمنصورة مديرية أوقاف الدقهلية، شاركت فيه الواعظة/ ولاء مصطفى بكر البطة.
5- مسجد الفتح بالزقازيق مديرية أوقاف الشرقية، شاركت فيه الواعظة/ هناء محمد العربي عبد العال.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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