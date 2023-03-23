الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ميدو: اتحاد الكرة منظومة فاسدة.. ورحيل كهربا عن الزمالك تم بشكل غير جيد

ميدو
ميدو

قال الكابتن أحمد حسام ميدو، نجم المنتخب المصري سابقاً، إن اتحاد الكرة المصري منظومة فاشلة وإنجازات الاتحاد لا تمثل 1%، معبراً: "الاتحاد منظومة فاسدة، وحازم إمام مظلوم في العمل معاهم".

اتحاد الكرة

وأكد الكابتن أحمد حسام ميدو، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن الفترة الحالية هي الأسوأ بالكرة المصرية في التاريخ، منذ إنشاء اتحاد الكرة المصري، ولا نمتلك أي تخطيط، والإدارة الرياضية تحتاج لمواصفات معينة.

وأشار إلى أن تطوير الكرة المصرية يحتاج وقت طويل، وحازم إمام يحاول التطوير لكنه لابد أن يأخذ حرية أكبر في اتخاذ القرارات، حيث إننا نمر بأزمة كبيرة جدًا في كرة القدم على كافة المستويات.

أزمة كهربا

وفيما يخص أزمة اللاعب محمود كهربا مع نادي الزمالك، قال: "كهربا بيشتري وقت وبيتخذ الإجراءات القانونية والمحامي بتاعه بيماطل، التأخير في دفع الغرامة يزيد من الفوائد على المبلغ الأصلي، والطريقة اللي رحل بها كهربا من النادي غير جيدة ".

ميدو احمد حسام ميدو القاهرة والناس حبر سري اتحاد الكورة محمود كهربا

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