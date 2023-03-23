حريق يلتهم خيمة لبيع الفوانيس الرمضانية بشارع الجيش فى المنصورة

التهم حريق هائل خيمة لبيع الفوانيس الرمضانية وذلك قبل الإفطار في أول أيام شهر رمضان المبارك بنهاية شارع الجيش بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده والوقوف على أسباب اندلاع النيران في الخيمة التي التهمتها ألسنة النيران.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في خيمة لبيع الفوانيس الرمضانية بنهاية شارع الجيش بالقرب من مطلع كوبري سندوب.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وجرى الدفع بسيارتين إطفاء والإسعاف وجرى السيطرة على الحريق وإخماده.

فيما يجرى الفحص لبيان سبب الحريق وأسباب وقوعه بعد أن التهمت النيران أجزاء كبيرة من الخيمة، وانتداب الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.