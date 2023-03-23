الحلقة 1 من مسلسل كشف مستعجل.. مصطفى خاطر أول زبون للدكتور سهام

كشفت الحلقة الأولى من مسلسل "كشف مستعجل" بطولة كل من الفنان الكوميدي مصطفى خاطر والفنان الكوميدي محمد عبدالرحمن والذي يُعرض حصريًا على منصة Watch It الرقمية عن ظهور مصطفى خاطر في دور مريض نفسي له سجل إجرامي ومحمد عبدالرحمن في دور طبيب نفسي اسمه سهام.

الحلقة الأولى من مسلسل كشف مستعجل

كما كشفت الحلقة الأولى من مسلسل "كشف مستعجل" عن أول حالة نفسية تزوره في العيادة وهى شخصية يوسف "مصطفى خاطر" الذي حكى له الكثير من التفاصيل عن حياته الإجرامية، ليُصبح دكتور سهام "محمد عبدالرحمن" في نهاية الأمر أمام خيارين، إما أن يعالج يوسف من القتل خلال أسبوعين أو يقتله يوسف.

وكشفت الحلقة الأولى من مسلسل "كشف مستعجل" عن الكثير من التفاصيل حول شخصية دكتور سهام عزالرجال، فهو ضعيف الشخصية، متزوّج من امرأة تلعب كيك بوكس، وتدافع عنه في خناقات الشارع، الأمر الذي يتسبب له بالإحراج أمام ابنتيه.. هل ستتغيّر شخصية سهام عزالرجال خلال الحلقات المقبلة؟.

ويتكون مسلسل "كشف مستعجل" من 15 حلقة، ويشارك محمد عبدالرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبدالغفور، ليلى عزالعرب، محمد لطفي، ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبوذكرى.

مسلسل كشف مستعجل يعرض خلال النصف الأول من شهر رمضان حصريا على منصة واتش إت الرقمية وفي النصف الثاني من شهر رمضان يعرض عبر قنوات الحياة ودي إم سي بعد انتهاء مسلسل علاقة مشروعة بطولة النجم ياسر جلال ومي عمر وعدد من النجوم.