مصرع 3 أشخاص فى تصادم سيارتين أعلى محور الضبعة

لقى 3 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم سيارتين أعلى محور الضبعة، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري أعلى محور الضبعة بعد كارتة أبورواش، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى محور الضبعة بعد كارتة أبورواش، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.