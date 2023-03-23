النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في واقعة قتل سائق الجيزة وحرق جثته

استعجلت نيابة الجيزة، تقرير الطب الشرعي النهائي بواقعة مقتل شخص بالجيزة على يد 4 أشخاص، وتبين أن خلافات مالية وراء ارتكاب الواقعة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغًا من (سيدة- مُقيمة بدائرة القسم) بغياب زوجها عقب خروجه من مسكنهما قائدًا سيارة ملاكي وعدم عودته.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى وجود شبهة جنائية وراء تغيبه وأن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظتى القاهرة والجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لوجود خلافات مع المجني عليه حيث قاموا باستدراجه لمكان خال من المارة وتعدوا عليه بالضرب وخنقه حتى فارق الحياة وقاموا بإلقاء جثته بمنطقة صحراوية بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة واستولوا على (هاتفه المحمول - مبلغ مالي) وأضرموا النيران بجثته وفروا هاربين.

كما أرشدوا عن (السيارة قيادة المجني عليه، هاتفه المحمول، السيارة "الميكروباص" والسكين "المستخدمان في ارتكاب الواقعة") وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.