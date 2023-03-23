الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

مدير «تيك توك» أمام الكونجرس: لن نسمح بالتلاعب في بيانات المستخدمين

شو تشيو
شو تشيو

قال مدير تيك توك للكونجرس، شو تشيو، الخميس، إن الشركة لديها أكثر من مليار مستخدم بينهم 150 مليونًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

أضاف في جلسة الاستماع بالكونجرس، وضعنا تدابير لمنع إرسال رسائل نصية للمستخدمين دون 16 عامًا وعززنا المنصات التعليمية لمساعدة الأطفال: لسنا شركة حكومية و60% من الاستثمارات أجنبية، كما لا نعارض اي مسألة تتعلق بالخصوصية⁧‫، وتم بناء جدران حماية للبياناتالامريكية وبإشراف موظفين اميركيين.

فيما أشار مدير تيك توك للكونجرس الأمريكي إلى أن البيانات ستكون تحت رقابة الوكالات الأمنية الأمريكية، لافتًا إلى أننا الشركة الوحيدة التي تقدم بيانات شفافة.

أضاف مدير تيك توك للكونجرس، مسؤوليتنا حماية المستخدمين الأمريكيين وملتزمون بذلك، ولن نسمح بالتلاعب ببيانات المستخدمين من ايجهة.

شركة أمن سيبراني: مواقع الكترونية تابعة للحكومة الامريكية

في السياق، أظهر تقرير جديد صادر عن شركة أمن سيبراني أن عدة مواقع إلكترونية تابعة للحكومة الأمريكية، تتضمن شفرة"بكسلات" تتبع لتطبيق تيك توك الشهير".

جاء ذلك بعد مراجعة 3500 موقع إلكتروني لشركات ومنظمات وكيانات حكومية أمريكية، واتضح أن 30 موقعًا منهم في 27 ولاية يتضمن"بكسلات" تابعة لتيك توك.

وهذا يعني أن الحكومات المحلية تشارك عن غير قصد في جهود جمع البيانات لشركة مملوكة لأجانب، حيث قال أحد خبراء الأمن إن ذلكيشكل تهديدًا للخصوصية.

ووفقًا لكبار مسؤولي إدارة بايدن، فإن الحكومات المحلية تشارك دون قصد في جمع البيانات لشركة أجنبية.

ويتم وضع مثل هذه "البكسلات" على المواقع الحكومية للمساعدة في قياس فاعلية الإعلانات التي اشتروها على تطبيق "تيك توك"، حيثيساعد في تحديد عدد الأشخاص الذين شاهدوا الإعلانات على التطبيق.

أظهر تقرير جديد صادر عن شركة أمن سيبراني، أن عدة مواقع إلكترونية تابعة للحكومة الأمريكية، تتضمن شفرة "بكسلات" تتبع لتطبيق تيك توك الشهير، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

جاء ذلك بعد مراجعة 3500 موقع إلكتروني لشركات ومنظمات وكيانات حكومية أمريكية، واتضح أن 30 موقعًا منهم في 27 ولاية يتضمن "بكسلات" تابعة لتيك توك.

أغنية تيك توك الأمن القومي المونجرس شفرة الولايات المتحدة

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وائل لطفي

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